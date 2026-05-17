Pao sneg na Kopaoniku: Pahulje usred maja FOTO

Sneg koji je na Kopaoniku slabim intenzitetom počeo da pada noćas u tri časa, do jutra je dostigao centimetar visine.

Na planini je, usred maja, trenutna temperatura dva stepena, duva zapadni vetar brzinom od tri do osam metara sekundi, dok magla vidljivost smanjuje na 200 metara. U Srbiji je danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, a na visokim planinama južne Srbije i sa snegom, dok je vetar umeren i jak severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), krajem dana se očekuje postepeni prestanak