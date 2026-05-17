Šta je "Bangaranga"? Pobednička pesma sa Evrovizije krije snažnu simboliku VIDEO

Bugarska pevačica Dara odnela je pobedu na 70. jubilarnom izdanju Evrovizije, a nakon velikog trijumfa pažnju javnosti privuklo je i značenje njene pobedničke pesme "Bangaranga".

Još pre samog finala, Dara je otkrila da joj fanovi najčešće postavljaju upravo jedno pitanje – šta zapravo znači "Bangaranga". Odgovor je podelila na svom Instagram profilu, gde je u kratkoj, ali snažnoj poruci objasnila simboliku koja stoji iza ovog neobičnog izraza. "Bangaranga" je inspirisana kukerima – drevnim bugarskim ritualnim izvođačima koji, prema verovanju, teraju zle sile. U modernom kontekstu, ova reč simbolizuje borbu protiv ličnih demona i