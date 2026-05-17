Bugarska pobednica 70. Evrovizije, burna negodovanja zbog Izraela

Reuters Dara iz Bugarske osvojila je Stakleni mikrofon i organizaciju sledeće Evrovizije nosi u Bugarsku

Bugarska predstavnica Dara sa pesmom „Bangaranga" pobednica je jubilarnog 70. takmičenja za pesmu Evrovizije, koje je održano u subotu uveče u Beču.

Dvadesetsedmogodišnjakinja je osvojila najviše poena i od publike i od žirija u napetom završetku, vinuvši se ispred Izraela na drugom i Rumunije na trećem mestu, sa 516 poena.

Dara nije bila među favoritima na početku takmičenja, ali njena zabavna koreografija i zavodljiv refren pomogli su joj da zaseni konkurenciju i obezbedi Bugarskoj prvu titulu pobednice Evrovizije.

U finalu su se takmičili izvođači iz 25 zemalja, a pred sam kraj, Izrael je vodio zahvaljujući glasovima publike, što su u sali ispratili burnim negodovanjem.

Niška metal grupa Lavina, koja je predstavljala Srbiju, osvojila je 17. mesto, a hrvatska etno pop grupa Lelek 15.

Evrovizija ne bi bila toliko zabavna da nema stalnih kontroverzi oko toga ko je kome dao koliko glasova.

Ove godine žiri iz Srbije Hrvatskoj je dao nula poena, dok su osvojili najviše glasova od publike, zbog čega se u javnosti podigla prašina, posebno posle objave glasanja Hrvatske koja je Nišlijama dala maksimalan broj u oba slučaja.

Više zemalja bojkotovalo je takmičenje zbog učešća Izraela.

Gledali smo plesne pokrete koji prkose smrti, seksualno sugestivne rok himne i najduži ton u istoriji Evrovizije, a zatim je usledilo glasanje.

Bugarska je prva, Izrael drugi sa 343 poena, treća je Rumunija (296),a iza nje slede Australija, koja je bila među favoritima sa 287 poena i Italija koja je ukupno osvojila 281 poen.

Velika Britanija, Belgija i Nemačka su dobili nula glasova od publike, a predstavnik Londona, jutjuber Look Mum No Computer završio je na poslednjem mestu.

Ko je Dara?

EPA Dara je dobila i nagradu za najbolju scenografiju

Dara je velika pop zvezda u domovini.

Njene pesme i spotovi imaju preko 80 miliona slušanja i pregleda, a najpopularnija joj je pesma „ Thunder “.

Dara je i trener u nacionalnoj verziji televizijskog šoua talenata „ The Voice “.

„Bangaranga“ deluje kao da je urađena u kalupu besmislenih evrovizijskih pesama poput „ Diggi-Loo, Diggi-Ley “ - ali naslov zapravo znači „buka“ u žargonu Jamajke.

Tekst se bavi Darinom posvećenošću prevazilaženju anksioznosti i ADHD-a, koji joj je dijagnostikovan prošle godine.

„Bangaranga je nešto što svako ima u sebi“, objasnila je.

„To je trenutak kada odlučite da vodite ljubavlju, a ne strahom.“

Njen nastup je pratila koreografija zasnovana na drevnoj bugarskoj tradiciji Kukeri, u kojoj maskirani izvođači teraju zle duhove.

Pre velikog finala, pevačica je osvojila i nagradu za najbolju scenografiju na Evroviziji.

„Želim da se zahvalim svima koji su osetili 'Bangarangu' i povezanost sa silom“, rekla je iza scene posle pobede.

Bugarska nacionalna televizija je potvrdila da će se takmičenje sledeće godine održati u glavnom gradu Bugarske, Sofiji.

Pripreme za ovogodišnje takmičenje bile su u senci protesta zbog učešća Izraela, zbog rata u Gazi i sumnji u način osvajanja glasova.

Španija, Irska, Holandija, Island i Slovenija odlučile su da ne učestvuju na takmičenju 2026. godine - najvećem bojkotu u 70-godišnjoj istoriji Evrovizije. Traže isti tretman kao za Rusiju koja se ne takmiči od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine.

U Beču su održani protesti u centru grada pre velikog finala.

Protesti su se očekivali i tokom nastupa Izraela jer se u polufinalu tokom nastupa pevača Noama Betana čulo skandiranje protiv Izraela.

Nekoliko ljudi je udaljeno iz publike, među njima i jedan sa natpisom „Slobodna Palestina“ na grudima jer su se tokom pesme čuli uzvici „Zaustavite genocid“.

Međutim, tokom izvođenja „Mišel“ - mediteranske ljubavne pesme u finalu, bilo je mirno.

U međuvremenu, nastup Čeha je prekinut zbog tehničke greške, tokom koje nije bilo video prenosa, a pevač Danijel Žižka je privremeno nestao sa ekrana.

Predstavnik Grčke Akialis izveo je pesmu 'Ferto'

Predstavnici Finske Linda Lampenius i Pete Parkonen su vodili na kladionicama

Austrijski predstavnici Kosmo tokom finalne večeri u Beču

Predstavnica Švedske

Alis, predstavnik Albanije

Lavina iz Niša nastupila je deveta u finalu

Kako se glasalo 2026?

U finalu, svaka zemlja učesnica dobila je dve ocene: jednu od žirija muzičkih stručnjaka i jednu od obožavalaca.

Za takmičenje 2026. godine, publika je imala najviše 10 glasova koje mogu dati telefonom, SMS-om ili putem zvanične aplikacije Evrovizije.

Gledaoci su mogli da glasaju za onoliko različitih izvođača koliko žele, ali ne za svoju zemlju.

Svaka zemlja dodeljivala je 12 poena najpopularnijoj pesmi, dok je drugi izbor dobio 10, a ostali od osam do jedan.

Šta je takmičenje za Pesmu Evrovizije?

Pesma Evrovizije je godišnje televizijsko takmičenje koje organizuje Evropska radiodifuzna unija (EBU).

Pesme moraju biti originalne i ne duže od tri minuta.

Ne smeju biti objavljene ili javno izvedene pre 1. septembra 2025. godine.

Glavni vokali su uživo, bez sinhronizacije ili automatskog podešavanja, a na sceni može biti najviše šest pevača i plesača.

Većina, ali ne svi učesnici Evrovizije su iz evropskih zemalja.

Izrael može da se takmiči jer je njegov nacionalni emiter Kan član EBU-a.

Australija je posle proslave 60. godišnjice takmičenja 2015. godine počela da se takmiči, ali ne može da bude domaćin Evrovizije ako pobedi.

U Beču je takođe obeležna 70. godišnjica najveće evropske muzičke manifestacije koja je pokrenuta 1956. godine pod nazivom Velika nagrada Evrope.

Tada je učestvovalo samo sedam zemalja, a švajcarska pevačica Lis Asija je osvojila prvu titulu.

Da bi obeležili platinastu godišnjicu, organizatori su napravili spektakularnu posvetu sa nekim od najpamtljivijih pesama poslednjih sedam decenija.

Bivši pobednici, grupa Lordi, svirali su hevi metal verziju pesme „ Save Your Kisses For Me “ grupe Brotherhood of Man ; dok je ukrajinska komičarka Verka Serdučka otpevala pesmu „Puppet On A String“ grupe Sandi Šo sa bendom „ Oompah “.

Erika Vikman je obradila pesmu „ Waterloo “ grupe ABBA - pobednice Evrovizije iz 1974. godine - dok je Aleksandar Ribak izveo „ Congratulations “ Klifa Ričardsa.

Nastup je završen masovnim pevanjem pesme „ Nel blu, dipinto di blu “, koju je originalno izveo italijanski pevač Domeniko Modunjo.

Ko se takmičio u finalu

Veliko finale održano je u Viner Štathaleu u Beču u subotu, 16. maja.

Voditelji su bili televizijska zvezda Viktorija Svarovski i glumac Majkl Ostrovski.

Polufinala su održana nekoliko dana ranije.

U utorak su se kvalifikovale Belgija, Hrvatska, Finska, Grčka, Izrael, Litvanija, Moldavija, Poljska, Srbija i Švedska.

U četvrtak su im se pridružile Albanija, Australija, Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Malta, Rumunija, Ukrajina i Norveška.

Na Evroviziji pet zemalja ide u finale automatski - pobednik iz 2025. godine Austrija, plus Velika Britanija, Italija, Francuska i Nemačka.

Ko je predstavljao Srbiju i Hrvatsku

Niška metal grupa Lavina bila je predstavnica Srbije na ovom jubilarnom takmičenju.

Nastupali su sa pesmom „Kraj mene", koja je spoj metal zvuka i moćnih vokala, a scenski nastup je tome prilagođen - dark šminka i kostimi koji su često deo imidža takvih bendova.

Učešćem na Evroviziji hteli su da metal žanr približe široj publici i inspirišu kolege da se češće pojavljuju u mejnstrim medijima, rekli su u intervjuu Južnim vestima posle pobede na takmičenju u Beogradu.

„Jako bismo voleli da naš nastup dovede do svojevrsnog buđenja svesti šire publike o kvalitetima metal muzike, s obzirom na to da smatramo da je ovaj žanr u Srbiji nedovoljno zastupljen u medijima", rekao je frontmen benda Luka Aranđelović za Južne vesti.

Pesma nije pisana namenski za festival.

EPA Članovi grupe Lavina u Beču

Dok je Srbija izabrala jači zvuk muškog benda, Hrvatsku je predstavila potpuno ženska etno pop grupa Lelek.

Njihova pesma „Andromeda" govori o identitetu, kolektivnom pamćenju, ženskom iskustvu i nasleđu koje se prenosi kroz generacije, pišu hrvatski mediji.

Tema pesme su žene katoličke veroispovesti s prostora Bosne i Hercegovine koje su se tetovirale kako bi se odbranile od ropstva i nasilnog prelaska na drugu veru, objasnile su članice benda.

„Ova pjesma je univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti.

„'Andromeda' u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra', objasnile su za 24sata.

U grčkoj mitologiji žena okovana lancima, osuđena na patnju zbog tuđih odluka - zove se Andromeda.

Reuters Lelek na sceni u Beču tokom prve polufinalne večeri

Bojkot Izraela

Tenzije oko učešća Izraela na Evroviziji su porasle poslednjih godina zbog rata u Gazi.

U finalu 2025. u Švajcarskoj, dva čoveka su pokušala da upadnu na binu i bace farbu na izraelsku takmičarku Juval Rafael.

Zaustavili su ih članovi ekipe, a kasnije su uhapšeni.

Međutim, problem nije samo rat u Gazi i činjenica da je Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu izdao nalog za hapšenje za nekoliko visokih zvaničnika Izraela, među njima i premijera Benjamina Netanjahua.

Više zemalja je izrazilo zabrinutost zbog toga što je Rafael osvojila prvo mesto u glasovima publike 2025. godine i tako osvojila sveukupno drugo mesto, uz glasove žirija.

Izveštaji sugerišu da je agencija Vlade Izraela platila reklame i koristila državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da glasaju za njen nastup.

Evrovizija, koju organizatori opisuju kao nepolitičku, dosledno se odupirala pozivima da se Izrael isključi, ali je promenila pravila glasanja za takmičenje 2026. godine kako bi ograničila uticaj vlada na rezultate.

Direktor Martin Grin je rekao za BBC da se slaže da su „neke promocije emitera [u prošlosti] bile pomalo nesrazmerne“.

Rekao je da organizatori prate ovogodišnje takmičenje u obrascima glasanja „veoma, veoma pažljivo“, ali je branio integritet trenutnog sistema.

Izrael je ranije saopštio da je odluka da mu se dozvoli učešće „pobeda“ nad kritičarima koji su pokušali da ga ućutkaju.

(BBC News, 05.17.2026)