‘Slučaj Senjak’: Policija pretražuje teren, pronađen automobil u vezi sa nestalim muškarcem

Fonet 'Beograd je najbezbedniji glavni grad', rekao je pre nekoliko godina Veselin Milić, koji je u dva navrata bio šef beogradske policije

Telo još nije pronađeno.

Tim rečima predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je javnost 16. maja da policija nastavlja potragu za nestalim 52-godišnjim muškarcem, za kojeg se sumnja da je ubijen u restoranu na beogradskom Senjaku.

Vučić je na konferenciji nagovestio da su počinioci pokušali da sakriju tragove, a već uveče Više javno tužilaštvo objavilo je detalje ubistva koje se dogodilo 12. maja.

Samo dan kasnije, policija i tužilaštvo su pronašli automobil za koji se sumnja da je upotrebljen za prevoženje tela.

U vozilu su pronađene i flaše sone kiseline, tragovi krvi i hirurške rukavice, prenosi Radio-televizija Srbije, koja je objavila kratak snimak policijskog pretresa.

Mediji javljaju da je ubijeni muškarac navodno Aleksandar Nešović, za kojeg spekulišu da je bio član jedne od kriminalnih grupa beogradskog podzemlja.

Deset ljudi je uhapšeno zbog sumnje da su umešani u ubistvo, a među četvoricom policijskih službenika je Veselin Milić, koji je u trenutku hapšenja bio načelnik beogradske policije.

Privedeni su i vlasnik restorana, konobar, kao i supruga jednog od osumnjičenih.

Viši sud u Beogradu im je svima odredio pritvor, osim ženi, kojoj je određen kućni pritvor, na šta će Više javno tužilaštvo uložiti žalbu.

Milić, jedan od najvažnijih ljudi u sistemu bezbednosti Srbije, priveden je 15. maja, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) odmah je poslalo saopštenje u kojem je navelo da „pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za Beograd".

„Radi se o sumnji na više krivičnih dela.

„Zaštićenih nema i neće ih biti", rekao je direktor policije Dragan Vasiljević na zajedničkoj konferenciji sa Vučićem 16. maja.

Dan kasnije Vučić je rekao da su svi nevini dok se ne dokaže suprotno i da Milić „nije učestvovao u izvršenju najtežeg krivičnog dela, već u prikrivanju ili ne znam čemu još".

Rekao je da je u celom slučaju problematično što je bilo ljudi iz sistema bezbednosti koji su čuvali „ljude iz podzemlja" i najavio zakon kojim će to biti zabranjeno.

Konferencija direktora policije i predsednika Srbije povodom nestanka 52-godišnjeg muškarca u Beogradu

Više javno tužilaštvo je saopštilo da su devetoro osumnjičenih saslušani u subotu pred tužiocem, a Milić je saslušan dan ranije i određen mu je pritvor do 30 dana.

Odluka o pritvoru je donesena zbog sumnje da može da uništi dokaze i utiče na svedoke, kažu iz suda.

Postoje i „osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo", dodaju.

Protiv svih deset osumnjičenih se vodi istraga zbog sumnje da su počinili teško krivično delo.

Država se ponašala „veoma profesionalno, ozbiljno i odgovorno, ne podležući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti onih koji će nekoga da brane i ne pitajući se šta se stvarno dogodilo", kaže Vučić.

Direktor policije Vasiljević negirao je navode da je restoran u kojem je nestao 52-godišnji muškarac u vlasništvu Andreja, brata Aleksandra Vučića, već jednog od 10 uhapšenih.

Te navode je izneo Miloš Medenica, sin nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, „koga prema našim obaveštajnim podacima štiti Kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore, koji se ne javlja na izdržavanje kazne", tvrdi Vučić

Potraga za telom se nastavlja, kazao je Aleksandar Vučić

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala nastavlja da utvrđuje sve okolnosti u slučaju nestanka muškarca, navodi se u saopštenju.

Umesto smenjenog Milića, do postavljanja novog načelnika beogradske policije tu funkciju će obavljati dosadašnji zamenik Dejan Bojović, saopštio je MUP.

BBC na srpskom se obratio ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću za komentar.

U reagovanju na privođenje Milića, nekoliko opozicionih parlamentarnih stranaka zatražilo je ostavke i Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića.

„Ovo više nije pitanje pojedinačne odgovornosti jednog načelnika policije, već potpunog raspada institucija i pretvaranja države u servis za zaštitu privilegovanih kriminalnih struktura", saopštila je Stranka slobode i pravde (SSP).

„Nalog za hapšenje Milića potpisalo je Više javno tužilaštvo, na čijem je čelu Nenad Stefanović, još jedan stub istog režima", ne ukazuje na iznenadno buđenje pravne države, već na unutrašnji rat "klanova unutar Vučićevog režima", saopštila je opoziciona stranka Srbija centar (SRCE).

Šta je poznato do sada?

Nestanak 52-godišnjeg muškarca prijavila je njegova vanbračna supruga, rekavši da su poslednji put razgovarali 12. maja, saopštilo je tužilaštvo.

Te noći, prema dosadašnjim informacijama, on je bio u restoranu na Senjaku.

U rekonstrukciji događaja, Više javno tužilaštvo navodi da je Milić nazvao oštećenog i predložio mu da dođe u restoran kako bi raspravili međusobne nesuglasice, sugerišući mu da ne dođe u pratnji obezbeđenja.

Iako je hteo da ode, ipak se vratio u restoran i seo da razgovara, ali je posle rasprave jedan od prisutnih izvukao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u muškarca, koji se od 12. maja vodi kao nestao.

Trojica osumnjičenih su se zatim odvezli najpre na područije grada Šapca, do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove, dodaje se u saopštenju.

Po nalogu tužilaštva, policija je privela dvoje ljudi zbog sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Među privedenima je i supruga jednog od osumnjičenih za koju se sumnja da je učestvovala u krivičnom delu nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštilo je tužilaštvo.

Dan kasnije, 14. maja, privedena su i tri policajca zbog sumnje da su pomagali i nisu prijavili nestanak muškarca.

Pritvoreni policajci koji se sumnjiče za umešanost u ovom slučaju navodno su članovi obezbeđenja Veselina Milića, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Istog dana, uhapšeni su i vlasnik i konobar restorana u kojem je poslednji put viđen muškarac za kojim se i dalje traga.

Terete se za krivična dela pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i počinioca.

Ko je Veselin Milić - od službovanja u Užicu do šefa beogradske policije

Veselin Milić ima čin pukovnika i gotovo 20 godina radnog iskustva u policiji na raznim pozicijama.

Rođen je 1979. u Priboju, na jugozapadu Srbije.

Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sremskoj Kamenici i Policijsku akademiju u Beogradu.

Kao policajac počeo je da radi 1998. u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, gde je kasnije dospeo i do mesta pomoćnika komandira Odeljenja policije.

Užice napušta zbog Beograda, gde je 2003. postavljen za pomoćnika komandira Policijske stanice centralne opštine Savski venac, a dve godine kasnije postao je njegov zamenik.

Komandir ove policijske stanice postao je u januaru 2006, a posle nekoliko meseci imenovan je za načelnika Odeljenja za obezbeđenja u Upravi policije Policijske uprave za grad Beograd.

Na mesto šefa beogradske policije prvi put je imenovan 2013. zadržavajući se na toj poziciji do 2019.

Veselin Milić na jednoj od ranijih konferencija za novinare

Tokom njegovog prvog službovanja na mestu šefa beogradske policije, srušeni su objekti u Hercegovačkoj ulici u aprilu 2016. godine, na mestu gde je sada luksuzno naselje 'Beograd na vodi'.

Milić nikada nije ispitan do kraja u vezi sa tim slučajem, objavio je sajt Insajder 2018. godine, pozivajući se na izveštaj Zaštitnika građana iz maja 2016.

Poziciju načelnika beogradske policije zamenio je za mesto u kabinetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, gde je bio njegov savetnik za borbu protiv korupcije i kriminala.

Bio je i pomoćnik direktora za unapređenje, organizaciju i funkcionisanje Direkcije policije.

U novembru 2020. ponovo je postavljen za šefa beogradske policije.

Tri godine kasnije, 3. maja, došlo je do tragedije u osnovnoj školi u centru Beograda kada je maloletni dečak ubio devetoro učenika i čuvara.

Milić je potom bio meta velikih kritika zato što je istog jutra na konferenciji za novinare i pred kamerama televizija pokazao, kako je rekao, spisak dece škole „Vladimir Ribnikar" koji je maloletni dečak planirao da ubije.

Međutim, nije kažnjen zbog toga.

Poštovao je Ustav i zakon i nije otkrio identitete dece, zaključeno je u izveštaju inspekcijskog nadzora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pisao je BIRN.

Tokom Milićevog komandovanja beogradskom policijom, u glavnom gradu Srbije bilo je raznih kriminalnih oružanih obračuna, neretko i upotrebom bombi, posebno poslednjih meseci.

Uprkos tome, i njegovi nadređeni, i on, i njegova Policijska uprava ponavljali su da je Beograd bezbedan grad.

„Beograd je najbezbedniji glavni grad", rekao je Milić u intervjuu beogradskom Telegrafu u februaru 2024. godine, iznoseći niz statističkih podataka.

(BBC News, 05.17.2026)