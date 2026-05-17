Veliki napad Kijeva dronovima na Moskovsku regiju, troje mrtvih

BBC News pre 1 sat | Tobi Man; Jaroslav Lukiv

Reuters

Troje ljudi je poginulo u velikim ukrajinskim napadima dronovima na Moskovski region u noći između subote i nedelje, saopštili su ruski zvaničnici.

Žena je stradala u njenoj kući u Himkiju, mestu severno od Moskve, gde je jedan čovek bio zaglavljen ispod ruševina, kazao je Andrej Vorobjev, guverner ove oblasti.

U selu Pogorelki nastradali su muškarac i žena.

Povređeno je ukupno 12 ljudi u napadima na rafineriju nafte u Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin.

Ruska vojska je objavila i da je uspela da presretne 556 ukrajinskih dronova.

Napadi dronovima su se dogodili i u Ukrajini, u regionu Dnjepropetrovska, gde je povređeno osmoro ljudi, saopštili su zvaničnici.

Ranije ove nedelje Moskva je izvela još jednu veliku operaciju uz pomoć dronova, napadnut je Kijev, gde je stradalo 24 ljudi.

Guverner Moskovskog regiona oglasio se u nedelju ujutru na Telegramu:

„Od tri ujutru, protivvazdušnje snage su odbijale veliki napad dronovima na region oko prestonice".

U tom regionu povređena su tri muškarca i žena, a jedan broj kuća je oštećen, dodao je Vorobjev.

Privatna kuća se zapalila u selu Subotino, jugozapadno od Moskve, napomenuo je.

U Moskvi je pogođen ulaz u lokalnu rafineriju nafte, a oštećene su i tri obližnje kuće, kazao je gradonačelnih Sobjanin.

Prijavljeno je i da se jedan dron srušio na moskovski aerodrom Šeremetjevo, ali niko nije povređen.

„Situacija na putničkom terminalu je mirna", objavili su sa tog aerodroma.

Ukrajina nije komentarisala napad na Moskovski region.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu za ruski napad na Kijev i druge regione.

Ukrajina je ove nedelje već uništila vrednu rusku vojnu opremu, avione, helikoptere i teretni brod, kazao je Zelenski u subotu.

„Naše dalekosežne sankcije takođe pogađaju ruske brodove i naftna postrojenja", rekao je ukrajinski predsednik, zapravo misleći na napade dronovima na teritoriji Rusije.

„Većina operacija je još u toku", dodao je.

Ukrajinska vojska pojačala je napada na ključnu energetsku infrastrukturu u Rusiji prethodnih meseci.

To su legitimne mete, jer omogućavaju Rusiji nastavak rata, tvrde u Kijevu.

Dnipropetrovsk regional administration / Telegram Više kuća je uništeno u ruskom napadu dronovima na region Dnjepropetrovska, kažu iz Kijeva

Tokom noći između subote i nedelje Rusija je više od 30 puta napala dronovima i artiljerijom u četiri distrikta regiona Dnjepropetrovsk, objavio je Aleksandar Hanža, visoki lokalni zvaničnik.

Osmoro ljudi je povređeno, od čega troje u regionalnom centru Dnjepru, a više požara zabeleženo je u tom gradu, dodao je.

Jedna žena je povređena u ruskom napadu na region Zaporožja u subotu uveče, saopštili su lokalni zvaničnici.

Rusija je koristila 287 dronova za napade u subotu uveče, prema podacima ukrajinske vojske.

Ukupno 279 dronova je oboreno ili presretnuto, ali je osam pogodilo mete na sedam lokacija.

Ruska invazija na Ukrajinu započela je 2022. godine i Kremlj danas pod kontrolom drži oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

(BBC News, 05.17.2026)