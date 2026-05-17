BBC vesti na srpskom

Veliki napad Kijeva dronovima na Moskovsku regiju, troje mrtvih

Tokom noći između subote i nedelje napadnuta je i Ukrajina, a osmoro ljudi je povređeno, objavili su ukrajinski zvaničnici.

BBC News pre 1 sat  |  Tobi Man; Jaroslav Lukiv
Pogođene zgrade dva sprata, iza jednog prozora dva mušarca mere štetu
Reuters

Troje ljudi je poginulo u velikim ukrajinskim napadima dronovima na Moskovski region u noći između subote i nedelje, saopštili su ruski zvaničnici.

Žena je stradala u njenoj kući u Himkiju, mestu severno od Moskve, gde je jedan čovek bio zaglavljen ispod ruševina, kazao je Andrej Vorobjev, guverner ove oblasti.

U selu Pogorelki nastradali su muškarac i žena.

Povređeno je ukupno 12 ljudi u napadima na rafineriju nafte u Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin.

Ruska vojska je objavila i da je uspela da presretne 556 ukrajinskih dronova.

Napadi dronovima su se dogodili i u Ukrajini, u regionu Dnjepropetrovska, gde je povređeno osmoro ljudi, saopštili su zvaničnici.

Ranije ove nedelje Moskva je izvela još jednu veliku operaciju uz pomoć dronova, napadnut je Kijev, gde je stradalo 24 ljudi.

Guverner Moskovskog regiona oglasio se u nedelju ujutru na Telegramu:

„Od tri ujutru, protivvazdušnje snage su odbijale veliki napad dronovima na region oko prestonice".

U tom regionu povređena su tri muškarca i žena, a jedan broj kuća je oštećen, dodao je Vorobjev.

Privatna kuća se zapalila u selu Subotino, jugozapadno od Moskve, napomenuo je.

U Moskvi je pogođen ulaz u lokalnu rafineriju nafte, a oštećene su i tri obližnje kuće, kazao je gradonačelnih Sobjanin.

Prijavljeno je i da se jedan dron srušio na moskovski aerodrom Šeremetjevo, ali niko nije povređen.

„Situacija na putničkom terminalu je mirna", objavili su sa tog aerodroma.

Ukrajina nije komentarisala napad na Moskovski region.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu za ruski napad na Kijev i druge regione.

Ukrajina je ove nedelje već uništila vrednu rusku vojnu opremu, avione, helikoptere i teretni brod, kazao je Zelenski u subotu.

„Naše dalekosežne sankcije takođe pogađaju ruske brodove i naftna postrojenja", rekao je ukrajinski predsednik, zapravo misleći na napade dronovima na teritoriji Rusije.

„Većina operacija je još u toku", dodao je.

Ukrajinska vojska pojačala je napada na ključnu energetsku infrastrukturu u Rusiji prethodnih meseci.

To su legitimne mete, jer omogućavaju Rusiji nastavak rata, tvrde u Kijevu.

Uništena kuća u Dnjepropetrovsku
Dnipropetrovsk regional administration / Telegram
Više kuća je uništeno u ruskom napadu dronovima na region Dnjepropetrovska, kažu iz Kijeva

Tokom noći između subote i nedelje Rusija je više od 30 puta napala dronovima i artiljerijom u četiri distrikta regiona Dnjepropetrovsk, objavio je Aleksandar Hanža, visoki lokalni zvaničnik.

Osmoro ljudi je povređeno, od čega troje u regionalnom centru Dnjepru, a više požara zabeleženo je u tom gradu, dodao je.

Jedna žena je povređena u ruskom napadu na region Zaporožja u subotu uveče, saopštili su lokalni zvaničnici.

Rusija je koristila 287 dronova za napade u subotu uveče, prema podacima ukrajinske vojske.

Ukupno 279 dronova je oboreno ili presretnuto, ali je osam pogodilo mete na sedam lokacija.

Ruska invazija na Ukrajinu započela je 2022. godine i Kremlj danas pod kontrolom drži oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

Pogledajte kako je u martu stradala ukrajinska crkva pod zaštitom Uneska:

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.17.2026)

BBC News
Bugarska pobednica 70. Evrovizije, burna negodovanja zbog Izraela

Bugarska pobednica 70. Evrovizije, burna negodovanja zbog Izraela

BBC News pre 1 sat
Zašto je razrešen mitropolit Justin

Zašto je razrešen mitropolit Justin

BBC News pre 26 minuta
Akcija spasavanja u Nemačkoj nije uspela: Kit pronađen mrtav kod danskog ostrva u Baltiku

Akcija spasavanja u Nemačkoj nije uspela: Kit pronađen mrtav kod danskog ostrva u Baltiku

BBC News pre 16 minuta
Tri zabavna načina da usporite starenje mozga

Tri zabavna načina da usporite starenje mozga

BBC News pre 3 sata
Kako su neandertalci nestali sa Balkana

Kako su neandertalci nestali sa Balkana

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

"Jasna poruka Rusima" Oglasio se Zelenski nakon velikog udara na Moskvu: "Jedan od najvećih napada tokom rata"

"Jasna poruka Rusima" Oglasio se Zelenski nakon velikog udara na Moskvu: "Jedan od najvećih napada tokom rata"

Blic pre 26 minuta
Ukrajinski napad na Moskvu najveći u godinu dana Detonacije u centru ruske prestonice, haos na aerodromima, vlasti priznale…

Ukrajinski napad na Moskvu najveći u godinu dana Detonacije u centru ruske prestonice, haos na aerodromima, vlasti priznale rekordan udar: Otkriveno šta je bilo na meti dronova

Blic pre 36 minuta
Najmasovniji ukrajinski napad dronovima na Rusiju, uništeno 556 bespilotnih letelica

Najmasovniji ukrajinski napad dronovima na Rusiju, uništeno 556 bespilotnih letelica

NIN pre 56 minuta
Raste broj mrtvih i ranjenih u masovnom napadu na Moskvu i Rusiju! Ovo je najveći ukrajinski udar za više od godinu dana…

Raste broj mrtvih i ranjenih u masovnom napadu na Moskvu i Rusiju! Ovo je najveći ukrajinski udar za više od godinu dana! Stižu novi snimci (foto/video)

Kurir pre 31 minuta
Veliki napad Kijeva dronovima na Moskovsku regiju, troje mrtvih

Veliki napad Kijeva dronovima na Moskovsku regiju, troje mrtvih

Danas pre 1 sat
Moskva pretrpela najveći napad dronovima od početka rata

Moskva pretrpela najveći napad dronovima od početka rata

Bloomberg Adria pre 2 sata
Tri osobe poginule u najvećem napadu Ukrajine na Moskovsku oblast u poslednjih godinu dana

Tri osobe poginule u najvećem napadu Ukrajine na Moskovsku oblast u poslednjih godinu dana

Slobodna Evropa pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerMoskvaUkrajinaKijevnafta

Svet, najnovije vesti »

Kremlj poslao jasnu poruku: Ako Evropa želi dijalog — neka pozove Putina

Kremlj poslao jasnu poruku: Ako Evropa želi dijalog — neka pozove Putina

Sputnik pre 11 minuta
Drama u Parizu: Ukradena srebrna figura Hrista iz crkve Sen Žermen de Pre: "Sve se odigralo brzo i bez nasilja"

Drama u Parizu: Ukradena srebrna figura Hrista iz crkve Sen Žermen de Pre: "Sve se odigralo brzo i bez nasilja"

Blic pre 6 minuta
Naftne kompanije upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza

Naftne kompanije upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza

Blic pre 6 minuta
Tajvan uzvratio Trampu posle sastanka sa Sijem: Suvereni smo i nećemo odustati

Tajvan uzvratio Trampu posle sastanka sa Sijem: Suvereni smo i nećemo odustati

NIN pre 11 minuta
Borbeni avioni patroliraju finskim nebom uz pojačan nadzor zbog navoda o pojavi drona

Borbeni avioni patroliraju finskim nebom uz pojačan nadzor zbog navoda o pojavi drona

NIN pre 1 minut