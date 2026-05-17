Vozaču koji je udario penzionera kod Pravnog fakulteta 30 dana pritvora
Vozač koji je uleteo u masu tokom odavanja pošte nastradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, priveden je, saopštio je MUP. Protesti održani u Beogradu i Nišu.
Vozaču koji je oborio 90-godišnjeg penzionera tokom odavanja pošte za 16 nastradalih u padu nadstrešnice, određen je pritvor od 30 dana.
Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti ponavljanja krivičnog dela i uznemiravanja javnosti, saopštio je 17. maja Viši sud u Beogradu.
Devedesetogodišnji Beograđanin, stabilno je, ali je zadržan na ortopediji Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
„Nakon urađene kompletne dijagnostike, zadržan je na daljem lečenju na ortopediji. Pacijent je svestan, u stabilnom stanju", piše u saopštenju UKC Srbije.
Studenti i njihove pristalice u znak protesta nastavili su da blokiraju raskrsnicu kod Pravnog fakulteta, a uveče su nastavili skup ispred Radio-televizije Srbije, koji je posle 20 časova završen.
Studenti su tražili od RTS-a da objavi snimak incidenta.
Javni servis je objavio snimak u centralnoj informativnoj emisiji, ali u drugom delu Dnevnika.
Protest je održan i u NIšu, gde su se demonstranti okupili ispred zgrade Osnovnog suda, odakle su prošetali do sedišta SNS-a, koje je obezbeživala Žandarmerija.
Tokom blokade raskrsnice ispred Pravnog fakulteta u Beogradu 14. maja, dva automobila zaletala su se u okupljene koji na tom mestu već godinu i po dana odaju poštu nastradalima u Novom Sadu.
U oba incidenta povređeno je dvoje ljudi, objavio je MUP. Pozvali su na suzdržanost „od organizovanja i učešća u neprijavljenim javnim okupljanjima, jer ovakvi događaji mogu dovesti do nepredvidivih i teških posledica po bezbednost ljudi i imovine",
Studenti Pravnog fakulteta kažu da je povređenom muškarcu slomljena butna kost, međutim, UKC to nije potvrdio.
„Nas ovde na raskrsnici već mesec dana policija ne obezbeđuje, a to su do tada radili", rekao je student Pravnog fakulteta u Beogradu za N1.
„Znamo da će do samog skupa represija da se povećava, jer nikada do sada nismo imali dva incidenta u jednom danu", dodao je.
Odgovornost za incident studenti u blokadi Pravnog fakulteta pripisali su MUP-u i vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, optužujući ih da namerno ne obezbeđuju njihove skupove.
„Ustav garantuje slobodu okupljanja, a Zakon o policiji obavezuje policiju da štiti i unapređuje bezbednost građana i imovine.
„Pitanje da li je skup prijavljen nije ni od kakvog uticaja na ovu obavezu", naveli su studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Beogradu.
Studenti u blokadi su najavili veliki protest za 23. maj u Beogradu.
Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.
U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.
Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija i najavljuje izbore za različite periode 2026. ili 2027. godine.
Blokade fakulteta počele su 22. novembra 2024. posle napada na studente tokom odavanja pošte ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i ubrzo se proširile na sve univerzitete u Srbiji.
Uz blokade fakulteta, studenti su širom Srbije organizovali protestne šetnje i velike proteste.
Paralelno s njima, i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke su organizovale nekoliko skupova podrške vlasti.
Incidenti sa kolima tokom studentskih protesta
- 29. 11.2024. – Automobil probio blokadu raskrsnice u Loznici i nekoliko desetina metara nosio starijeg muškarca na haubi.
- 16.1.2025. – Sonja Ponjavić, studentkinja FDU, udarena kolima ispred fakulteta posle čega je zadobila teške povrede glave
- 31. 1. 2025. - Tokom odavanja 15-minute pošte poginulima u novosadskoj tragediji, u petak, 31. januara ispred Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u centru Beograda, auto se zaleteo na okupljene i udario dve žene, zaposlene u ovoj instituciji.
- 15.2.2025. – Na protestu kod Palate Srbija studenta vozač nosio na haubi, posle čega je uhapšen
- 1.7.2025. - U Novom Sadu su simbolično u oko podne i ponoći ljudi odali poštu za 16 nastradalih, a blokade su organizovane na više lokacija.
- Dogodilo se nekoliko incidenata u kojima su se vozači automobila zaletali kolima u masu.
- Iste večeri se automobil zaleteo na građane koji su blokirali raskrsnicu u Zemunu, bilo je više povređenih.
(BBC News, 05.17.2026)