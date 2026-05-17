Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Beta pre 2 sata

Direktor Centralne obaveštajne agencije SAD (CIA) Džon Retklif je u razgovoru s kubanskim čelnicima u Havani ponudio 100 miliona dolara humanitarne pomoći Kubi, pod uslovom da se sprovedu temeljne promene u sistemu vlasti i privredi.Retklif je zatražio i da bude uhapšen bivši kubanski predsednik i ministar odbrane Raul Kastro, protiv koga tužilaštvo SAD sprema optužnicu zbog naredbe 1996. da se obore dva mala nenaoružana aviona s izbeglicama na rubu kubanskog vazdušnog prostora, javljaju mediji u EU.

Italijanski list "Korijere dela sera" navodi da se u Vašingtonu smatra da Raul Kastro iza scene i dalje ima značajan upliv na vlast, i da je uvek bio odlučni protivnik nagodbe s Amerikom.

Šef CIA je u susretu s kubanskim ministrom policije Lazarom Alvarezom Kasasom i načelnikom obaveštajne službe Ramonom Romerom predočio spremnost da se "SAD ozbiljno angažuju oko ekonomskih i bezbednosnih pitanja, pod uslovom da Kuba sprovede temeljite promene" u ekonomskom i političkom sistemu.

To je preneo jedan zvaniccnik CIA, javlja Bi-Bi-Si (BBC), pošto su se iza zatvorenih vrata prvi put u Havani posle više godina sastali najviši zvaničnici SAD i Kube, koja je pogođena teškom ekonomskom i socijalnom krizom i potpunom nestašicom energije.

Vlada u Havani je posle susreta saopštila da su ono što je "kubanska strana predočila i razgovori s delegacijom SAD omogućili da se odlučno pokaže da Kuba ne predstavlja pretnju za nacionalnu bezbednost SAD".

Američki državni sekretar Marko Rubio, čiji su roditelji kubanski doseljenici na Floridu, a koji odlučno traži promene u političkom i ekonomskom sistemu Kube, je od vlasti u Havani zatražio da zatvori kineske i ruske obaveštajne centre na Kubi.

Američki predsednik Donald Tramp je u januaru dekretom označio Kubu da predstavlja "izuzetnu opasnost po američku bezbednost", a rekao je da je "Kuba zemlja u bankrotu".

SAD su zavele potpunu energentsku blokadu Kube i Tramp je rekao da je na tom karipskom ostrvu "komunistička i još gore, nesposobna komunistička vlast".

Američki predsednik je zapretio da SAD mogu "vojno preuzeti kontrolu nad Kubom", ali je naveo i da je Vašington spreman da razgovara o "molbi Kube da joj pruži pomoć".

Ministarstvo spoljnih poslova  u Havani je saopštilo da je Kuba spremna da razmotri predlog SAD o pomoći od 100 miliona dolara, dok je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da je uslov da ta pomoć bude prosleđena preko kubanske katoličke crkve, a ne sistema vlasti.

Kubanski predsednik Migel Dijas-Kanel je sredinom aprila naveo da je Kuba spremna da se sučeli s nekom američkom vojnom agresijom i naglasio "socijalisticcki karakter" te zemlje, povodom 65. godišnjice neupele invazije američkih plaćenika u Zalivu svinja na Kubi.

(Beta, 17.05.2026)

Povezane vesti »

Direktor CIA tokom posete Havani zatražio hapšenje Raula Kastra i ponudio 100 miliona dolara humanitarne pomoći

Direktor CIA tokom posete Havani zatražio hapšenje Raula Kastra i ponudio 100 miliona dolara humanitarne pomoći

Nedeljnik pre 52 minuta
Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Insajder pre 1 sat
“Tiha” invazija Amerike: Traže hapšenje Raula Kastra i gašenje ruskih centara

“Tiha” invazija Amerike: Traže hapšenje Raula Kastra i gašenje ruskih centara

IndeksOnline pre 1 sat
Ponuda direktora CIA u Havani za hapšenje Kastra

Ponuda direktora CIA u Havani za hapšenje Kastra

Danas pre 1 sat
Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Serbian News Media pre 2 sata
Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Radio sto plus pre 1 sat
Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Direktor CIA tokom posete Havani ponudio 100 miliona dolara i zatražio hapšenje Raula Kastra

Pravo u centar pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KubaRaul KastroTužilaštvoCIADolar

Društvo, najnovije vesti »

Ekološki ustanak: Umesto smena, Vučić najavljuje zakon sa odredbama koje već postoje

Ekološki ustanak: Umesto smena, Vučić najavljuje zakon sa odredbama koje već postoje

Insajder pre 2 minuta
Šta se dešava sa krompirom? Evo zašto je ovih dana čudnog ukusa i na šta da obratimo pažnju prilikom kupovine

Šta se dešava sa krompirom? Evo zašto je ovih dana čudnog ukusa i na šta da obratimo pažnju prilikom kupovine

Blic pre 2 minuta
SZO obeležava Svetski dan hipertenzije: 1,4 milijarde ljudi živi s visokim pritiskom

SZO obeležava Svetski dan hipertenzije: 1,4 milijarde ljudi živi s visokim pritiskom

Insajder pre 22 minuta
Epidomiolog Slavica Maris: Hantavirus nije novi kovid 19, kod nas se sporadično pojavi mišja groznica

Epidomiolog Slavica Maris: Hantavirus nije novi kovid 19, kod nas se sporadično pojavi mišja groznica

Insajder pre 1 sat
Epidemiolog Slavica Maris o hantavirusu: Izbegavati mesta gde se može doći u kontakt sa mišolikim glodarima

Epidemiolog Slavica Maris o hantavirusu: Izbegavati mesta gde se može doći u kontakt sa mišolikim glodarima

Nova pre 1 sat