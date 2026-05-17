Đilas (SSP): Kolumbiju će uskoro zvati Srbijom Latinske Amerike, glavni krivac je Vučić

Beta pre 2 sata

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je ocenio da su danas kriminal u Srbiji i povezanost države i kriminalaca veći nego u Kolumbiji, a za to je okrivio vlast i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Zato je realno da očekujemo da umesto što Srbiju mnogi nazivaju evropskom Kolumbijom, uskoro Kolumbiju počnu da zovu Srbijom Latinske Amerike." naveo je Đilas u saopštenju.

On je dodao da je kriminal postojao i pre 2012. i da su postojali i Škaljarci i Kavčani i Šarići i razni drugi kriminalci, ali da "sa njima niko nije ništa pregovarao i dogovarao, nego se protiv njih država borila i hapsila ih, pa za to dobijala međunarodna priznanja i poštovanje".

Đilas je još rekao i da je "danas Srbija četvrta po stopi kriminala u Evropi" i da su "kriminalci odavno postali deo vladajućeg aparata". 

"Za potrebe vlasti prebijaju, prete, ruše Savamalu o čemu i pripadnici Belivukovog klana svedoče. Sa njima sastanke imaju najviši državni funkcioneri", kazao je Đilas.

"Iz Sky komunikacije koju je dostavio Europol jasno se vidi povezanost samog vrha države sa kriminalcima, ali na to tužilaštvo i policija ne reaguju već više od pet godina", dodao je lider SSP.

Đilas je rekao da slučaj u kome je načelnik beogradske policije osumnjičen za prikrivanje ubistva i uklanjanje dokaza "pokazuje da se sistem u Srbiji potpuno raspao" i ocenio da za stanje u institucijama najveću odgovornost snosi predsednik Aleksandar Vučić.

Prema njegovim rečima, još strašnije od samog događaja jeste činjenica da je policija dva dana ćutala o svemu.

"Ministar unutrašnjih poslova i direktor policije ćute i prave se mrtvi, a morali su istog dana da podnesu ostavke, jer su formalno odgovorni za stanje i kadrovsku politiku u MUP-u. Kažem formalno, jer svi u Srbiji znaju da sve ključne ljude u policiji i drugim institucijama postavlja lično Aleksandar Vučić", rekao je Đilas.

On je napomenuo da "svi znaju da se Vučić pita za sve i da donosi sve odluke, te da samim tim on snosi najveću odgovornost i za konkretan događaj i za ukupno stanje u državi".

(Beta, 17.05.2026)

