Ekološki ustanak: „Umesto smena, Vučić najavljuje zakon sa odredbama koje već postoje“

Ekološki ustanak ocenio je da umesto ostavki i smena, zbog hapšenja prvog policajca beogradske policije Veselina Milića, predsednik države Aleksandar Vučić najavljuje zakon da se zabrani pripadnicima policije i vojske "dopunski rad" bez odobrenja, odnosno da obezbeđuju lica iz kriminogene sredine.

"Taj 'dopunski rad' ni do sada nije bio dozvoljen. Postoje i sada odredbe u zakonima uredbama, pravilima službe, kodeksima ponašanja. Nije problem u propisima već u sistemu rukovođenja ili komandovanja, unutrašnjoj kontroli, subordinaciji, poznavanju stanja u organizacijskoj jedinici na čijem si čelu, familijarnosti (ne)disciplini", saopštio je Ekološki ustanak.

Kako je ocenio, ovaj slučaj bi za ozbiljnu vlast bio razlog za hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, podrazumeva se i nadležnih skupštinskih odbora.

(Beta, 17.05.2026)