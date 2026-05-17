Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom: Nema štete po životnu sredinu

Beta pre 1 sat

U nuklearnoj elektrani Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) danas je izbio požar kada je pogođena dronom, a za sada nema radioloških posledica po okolinu, saopštile su vlasti.

Nije poznato ko je poslao dron, iako se najviše sumnja na Iran, koji poslednjih dana dodatno preti UAE zbog toga što je ta zemlja ustupila prostor izraelskoj vojsci i njenoj protivraketnoj odbrani, tokom rata koji je počeo 28. februara.

Zvaničnici su saopštili su da požar nije naškodio elektrani, kao i da svi njeni delovi nastavljaju neometano sa radom.

Elektrana Barakah je izgrađena 2020. godine uz pomoć Južne Koreje, a koštala je oko 20 milijardi dolara.

Abu Dabi je potpisao sporazum o elektrani sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) poznat kao Sporazum 123, u kom su UAE pristali da odustanu od domaćeg obogaćivanja uranijuma i prerade istrošenog goriva kako bi zaustavili strah od širenja nuklearnog naoružanja.

Elektrana dobavlja uranijum iz inostranstva.

(Beta, 17.05.2026)