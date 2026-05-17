Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom, nema štete po životnu sredinu

Beta pre 1 sat

U nuklearnoj elektrani Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) danas je izbio požar kada je pogođena dronom, a za sada nema radioloških posledica po okolinu, saopštile su vlasti.

Nije poznato ko je poslao dron, iako se najviše sumnja na Iran, koji poslednjih dana dodatno preti UAE zbog toga što je ta zemlja ustupila prostor izraelskoj vojsci i njenoj protivraketnoj odbrani, tokom rata koji je počeo 28. februara.

Zvaničnici su saopštili su da požar nije naškodio elektrani, kao i da svi njeni delovi nastavljaju neometano sa radom.

Elektrana Barakah je izgrađena 2020. godine uz pomoć Južne Koreje, a koštala je oko 20 milijardi dolara.

Abu Dabi je potpisao sporazum o elektrani sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) poznat kao Sporazum 123, u kom su UAE pristali da odustanu od domaćeg obogaćivanja uranijuma i prerade istrošenog goriva kako bi zaustavili strah od širenja nuklearnog naoružanja.

Elektrana dobavlja uranijum iz inostranstva.

(Beta, 17.05.2026)

Povezane vesti »

SAD i Iran daleko od dogovora - novi napad dronom pogodio nuklearku u UAE

SAD i Iran daleko od dogovora - novi napad dronom pogodio nuklearku u UAE

Bloomberg Adria pre 34 minuta
Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom: Nema štete po životnu sredinu

Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom: Nema štete po životnu sredinu

Nedeljnik pre 30 minuta
Požar u nuklearnoj elektrani u Emiratima, pogođena dronom

Požar u nuklearnoj elektrani u Emiratima, pogođena dronom

Nova pre 1 sat
Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom, nema štete po životnu sredinu

Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom, nema štete po životnu sredinu

Serbian News Media pre 1 sat
Iranski dronovi pogodili nuklearku u Emiratima: Buknuo požar, sukob na ivici da eskalira

Iranski dronovi pogodili nuklearku u Emiratima: Buknuo požar, sukob na ivici da eskalira

Blic pre 1 sat
Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom, nema štete po životnu sredinu

Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom, nema štete po životnu sredinu

Pravo u centar pre 1 sat
Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom, nema štete po životnu sredinu

Nuklearna elektrana u UAE pogođena dronom, nema štete po životnu sredinu

Radio sto plus pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranDronpožar

Svet, najnovije vesti »

Putin i Si razmenili čestitke povodom 10. Kinesko-ruskog ekspa otvorenog u Kini

Putin i Si razmenili čestitke povodom 10. Kinesko-ruskog ekspa otvorenog u Kini

RTV pre 5 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Masovni udar dronovima na Rusiju, ima mrtvih i povređenih

UKRAJINSKA KRIZA: Masovni udar dronovima na Rusiju, ima mrtvih i povređenih

RTV pre 15 minuta
Postignut preliminarni dogovor! Kina i Amerika smanjuju carine: Evo šta to znači za globalnu ekonomiju

Postignut preliminarni dogovor! Kina i Amerika smanjuju carine: Evo šta to znači za globalnu ekonomiju

Blic pre 15 minuta
Nemačka: Evakuisano 30.000 ljudi u Pforchajmu zbog bombe iz Drugog svetskog rata

Nemačka: Evakuisano 30.000 ljudi u Pforchajmu zbog bombe iz Drugog svetskog rata

NIN pre 5 minuta
Vojni analitičari na snimcima uočavaju šablone od 28. februara: Američka avijacija se sprema za novu fazu rata sa Iranom…

Vojni analitičari na snimcima uočavaju šablone od 28. februara: Američka avijacija se sprema za novu fazu rata sa Iranom? (video)

Kurir pre 0 minuta