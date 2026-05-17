Studenti najavili okupljanja na četiri lokacije u Beogradu uoči protesta na Slaviji

Beta pre 1 sat

Studenti u blokadi objavili su danas lokacije na kojima će biti održani skupovi uoči protesta na Trgu Slavija u Beogradu, koji su najavili za subotu, 23. maj.Samo okupljanje na Slaviji, kako su naveli na Instagramu, planirano je od 18 do 20 časova, ali su pre toga najavljena okupljanja na još četiri lokacije odakle će se ići ka Slaviji.

Okupljanje kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu trajaće od 13 do 16 čaasova, dok će od 14 do 17 časova trajati okupljanja na Trgu republike, kružnom toku kod Autokomande, kao i kod Pravnog fakulteta.

"Slavija. Studenti i narod pobeđuju. 23. maj", napisali su studenti u blokadi na Instagramu.

(Beta, 17.05.2026)

Studenti objavili kada počinje protest na Slaviji 23. maja

