SZO: Međunarodna vanredna situacija zbog ebole u Kongu i Ugandi

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus proglasio je danas međunarodnu vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u ​​Kongu i Ugandi, nakon 88 smrtnih slučajeva i više od 300 slučajeva kod kojih se sumnja na ovu zarazu.

SZO je na mreži X navela da epidemija ne ispunjava kriterijume pandemijske vanredne situacije poput pandemije korona virusa i ne savetuje zatvaranja međunarodnih granica.

Zdravstvene vlasti su potvrdile da je trenutna epidemija uzrokovana virusom Bundibugyo, retkom varijantom ebole za koju ne postoji odobrena terapija ili vakcina.

Iako uje Kongu i Ugandi do danas bilo više od 20 epidemija ebole, ovo je tek treći put da je prijavljena varijanta virusa Bundibugyo.

Zvaničnici su prvi put u petak prijavili širenje bolesti u istočnoj kongoanskoj provinciji Ituri, blizu Ugande i Južnog Sudana.

U subotu su Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti prijavili 336 sumnjivih slučajeva i 87 smrtnih slučajeva.

U Ugandi su prijavljena dva slučaja, dok je su svi ostali u Kongu.

(Beta, 17.05.2026)