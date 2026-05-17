Kako da psovanje u kući postane stvar prošlosti uz genijalan trik sa teglom

Deca rano počinju da psuju jer upijaju reči iz okoline, a ne razumeju njihovo značenje Deca oko šeste godine počinju da shvataju značenje psovki, a trajanje navike zavisi od reakcije odraslih – smeh i pažnja to podstiču Često se roditelji nađu u čudu kada iz usta svog dvogodišnjaka ili trogodišnjaka čuju sočnu psovku.

Prvo pitanje koje sebi postavljaju je: "Gde je to čuo?". Odgovor je, prema mišljenju stručnjaka, vrlo jednostavan – deca psuju zato što čuju psovke od odraslih. Kada su u pitanju deca uzrasta od dve ili tri godine, kod kojih se govorni aparat tek razvija, psovke nisu odraz njihove želje da nekoga uvrede. Oni su poput sunđera koji upijaju sve što se oko njih dešava. Ako se u njihovom okruženju govore ružne reči, oni će ih jednostavno reprodukovati. - Dok izgovaraju