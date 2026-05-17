Lepo vreme ni na vidiku: Malo sunca, mnogo više pljuskova, grmljavine, čak i mraz, a evo i temperatura za 5 dana

Očekuje se blago otopljenje od 25. do 29. maja, ali će i dalje biti uslova za lokalne pljuskove Noći će biti hladne, sa mogućnošću kasnog mraza u planinskim predelima i kotlinama, a dani malo topliji, od 16 do 23 stepeni Celzijusa Oblačno, vetroviti i osetno hladnije vreme sa kišom i snegom na visokim planinama mogli smo da osetimo danas, dok ćemo od sutra uživati u sunčanijim danima sa temperaturama preko 20 stepeni, što najavljuje Republički hidrometeorološki