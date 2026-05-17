Otkriveno ko je ubio Aleksandra Nešovića! Pucao u Kekinog saradnika pred punim restoranom na Senjaku, pištolj nabavila žena: A evo gde su osumnjičeni pobegli nakon zločina (foto, video)

Tokom istrage otkriveno je da su policajci i drugi akteri učestvovali u prikrivanju zločina, uklanjanju dokaza i pomaganju ubicama u bekstvu Telo Aleksandra Nešovića još uvek nije pronađeno Deset osoba uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu i prikrivanju zločina nad Aleksandrom Nešovićem, zvanim Baja, koji je nestao 12. maja 2026. nakon sastanka u restoranu na Senjaku. Iako njegovo telo još uvek nije pronađeno, Više javno tužilaštvo je zvanično