"Pio sam lekove protiv depresije, krio sam od žene, povećavao sam doze" Sloba Vasić završio u Lazi Lazarević, ovako je govorio o psihičkim problemima

Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, anksioznosti i depresiji, zbog kojih je uzimao lekove.

Priznao je da je krio upotrebu lekova od supruge, ali joj je kasnije sve priznao i uz njenu podršku i terapiju uspeo da prevaziđe zavisnost. Pevač Sloba Vasić pre dva dana napravio je haos u alkoholisanom stanju u avionu pre poletanja za Cirih. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma. Vasić je prvo završio na VMA, a potom je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" gde