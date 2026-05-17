Szo digala uzbunu zbog opasnog virusa: Prešao je granice, širi se sve više, lekovi ili vakcine za taj soj ne postoje!

SZO je proglasila ovo izbijanje za vanrednu situaciju od međunarodnog značaja, ali ne i za pandemijsku hitnost Ebola se prenosi direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima, a tokom 50 godina zarazila je i usmrtila oko 15.000 ljudi u Africi Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnela je 80 života, dok je najmanje 246 sumnjivih slučajeva. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole za vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od