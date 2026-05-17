Ubio dostavljača hrane Stravičan zločin u Drnišu: muškarac (50) sa terase upucao tinejdžera (19), policija traga za njim

Počinitelj je već bio prijavljivan zbog nedozvoljenog posedovanja oružja i eksploziva 2023. godine.

Osumnjičeni je sredinom devedesetih ubio devojku i bio osuđen na 12 godina zatvora i psihijatrijsko lečenje. U subotu oko 23.05 sati u Drnišu, u Hrvatskoj, dogodilo se ubistvo kada je na terasi porodične kuće muškarac (50) upucao tinejdžera (19), inače dostavljača hrane, koji je preminuo od posledica povreda, saopštila je Policijska uprava šibensko-kninska. - Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti