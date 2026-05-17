Ukrajinski napad na Moskvu najveći u godinu dana Detonacije u centru ruske prestonice, haos na aerodromima, vlasti priznale rekordan udar: Otkriveno šta je bilo na meti dronova

Na meti retkog udara našla se i moskovska rafinerija nafte U izveštajima se pominju eksplozije u Himkiju, Klinu i Zelenogradu u Moskovskoj oblasti, aktivnosti u blizini aerodroma Šeremetjevo i detonacije u centralnoj Moskvi Najmanje tri osobe poginule su u blizini Moskve nakon što je Ukrajina tokom noći gađala Rusiju sa više od 500 dronova.

Prema ruskoj državnoj agenciji TASS, ovaj napad na Moskvu bio je “najveći za više od godinu dana”. Napad na Moskvu je "najveći u više od godinu dana", navodi TASS pozivajući se na informacije koje je objavio gradonačelnik, nakon velikog talasa ruskih udara ranije ove nedelje usmerenih na ukrajinsku prestonicu Kijev. U tim napadima poginulo je najmanje 25 ljudi, dok je više desetina povređeno, prema navodima ukrajinskih vlasti, prenosi CNN. Sada je oboreno više od