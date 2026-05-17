Ćabi Alonso ima novi posao: Dogovorio četvorogodišnji ugovor sa engleskim velikanom

Danas pre 5 sati  |  Beta
Nekadašnji fudbaler, a sada trener Ćabi Alonso bio je bez angažmana od januara meseca, kada je sporazumno prekinuo saradnju sa Real Madridom.

Španac je postigao dogovor sa Čelsijem o četvorogodišnjem ugovoru. Kako je preneo Atletik, vest o angažovanju bivšeg trenera Bajera iz Leverkuzena i Real Madrida, Čelsi bi mogao da objavi u ponedeljak. Uprava je razmatrala i druge trenere, ali je poslednjih dana 44-godišnji Alonso bio glavi kandidat da zameni na klupi Lijama Roseniora, koji je dobio otkaz u aprilu posle samo tri meseca. Klub je čekao završetak današnjeg finala FA kupa, u kome je Čelsi izgubio od
