Veliki napad Kijeva dronovima na Moskovsku regiju, četvoro mrtvih

Četvoro ljudi je poginulo u velikim ukrajinskim napadima dronovima na Moskovski region u noći između subote i nedelje, saopštili su ruski zvaničnici.

Žena je stradala u njenoj kući u Himkiju, mestu severno od Moskve, gde je jedan čovek bio zaglavljen ispod ruševina, kazao je Andrej Vorobjev, guverner ove oblasti. U selu Pogorelki nastradali su muškarac i žena. Povređeno je ukupno 12 ljudi u napadima na rafineriju nafte u Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ruska vojska je objavila i da je uspela da presretne 556 ukrajinskih dronova. Napadi dronovima su se dogodili i u Ukrajini, u regionu