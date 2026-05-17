Alijev nakon sastanka sa Vučićem: Politički odnosi dve zemlje na vioskom nivou

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Tanjug
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev saopštio je danas da je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano da između dve zemlje postoje politički odnosi na visokom nivou, kao i dobre mogućnosti za produbljivanje saradnje u ekonomskoj, energetskoj, investicionoj, realizaciji zajedničkih projekata i drugim oblastima.

Aliljev je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o značaju srpske avio-kompanije Er Srbija koja obavlja direktne letove na relaciji Beograd-Baku, odnosno koliko to doprinosi zbližavanju naroda i jačanju turističkog potencijala, saopšteno je iz kabineta Alijeva. Navodi se da su dvojica lidera izrazila zadovoljstvo o zvaničnoj poseti Alijeva Srbiji u februaru ove godine i da su na današnjem sastanku razgovarali o temama koje su pokrenuli tokom tadašnje posete.
