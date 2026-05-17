Bela kuća: Kina u naredne 3 godine kupuje poljoprivredne proizvode SAD za 17 milijardi dolara

Kina i Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum prema kome će Kina u naredne tri godine kupovati poljoprivredne proizvode iz SAD u vredsnoti od najmanje 17 milijardi dolara, saopšteno je danas iz Bele kuće.

Iznos od 17 milijardi dolara ne uključuje dogovor o tome da Kina kupuje soju iz oktobra 2025. godine, navodi se u saoštenju, a prenosi Rojters. Dodaje se da je dogovor postignut za vreme posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini ranije ove sedmice. Pored toga, novi sporazum predviđa saradnju Kine i američkih vlasti po pitanju ukidanja suspenzije uvoza proizvoda iz američkih pogona za preradu govedine i nastavka uvoza živine u Kinu iz američkih saveznih