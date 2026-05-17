Direktor hrvatske policije: Ubistvo u Drnišu počinjeno ručno izrađenim vatrenim oružjem

Direktor hrvatske policije Nikola Milina izjavio je danas da je Kristijan Aleksić (50), koji je osumnjičen da je ubio dostavljača hrane Luku M. (19) u Drnišu, zločin počinio ručno izrađenim vatrenim oružjem, a ne automatskom puškom kako su mediji ranije preneli, kao i da potraga za njim još traje.

Milina je prilikom posete Drnišu na jugoistoku Hrvatske, gde je protekle noći ubijen Luka M. pozvao građane da ostanu u kućama, dok počinilac zločina ne bude uhvaćen, prenosi hrvatski portal Indeks. On je kazao da su na teren u potragu za osumnjičenim za ubistvo upućene sve raspoložive snage, uključujući interventnu i specijalnu policiju iz nekoliko uprava, kao i da se u potrazi koriste helikopteri, dronovi i psi tragači. Prema njegovim rečima, nisu tačne