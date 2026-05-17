Grir: SAD očekuju dvocifren rast kupovine poljoprivrednih proizvoda od Kine

Sjedinjene Američke Države očekuju "dvocifren rast" kupovine poljoprivrednih proizvoda od Kine nakon prošlonedeljnog sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga, izjavio je danas američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir. "Očekujemo, na osnovu novih sporazuma o kupovini, dvocifren porast ukupnih kupovina poljoprivrednih proizvoda", rekao je Grir za CBS. On je precizirao da kada kaže ukupno, misli na sve - soju, govedinu,