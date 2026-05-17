Hrvatska policija u Drnišu traga za osobom koja se dovodi u vezu s ubistvom 19-godišnjaka

Hrvatska policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem koji se dovodi u vezu s ubistvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, preneli su danas hrvatski mediji.

Hrvatska policija je apelovala na građane da se ne približavaju osumnjičenom ako na njega naiđu jer je reč o opasnoj i verovatno naoružanoj osobi, prenosi agencija HINA. "Upozoravamo građane, ako naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi koja je verovatno naoružana vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192", navodi se u policijskoj objavi. Mladića iz Drniša je u subotu uveče oko 23.05 na terasi