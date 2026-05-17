Matarela i Meloni posetili povređene posle napada u Modeni

Predsednik Italije Serđo Matarela i premijerka Đorđa Meloni posetili su danas bolnice u Modeni i Bolonji, gde su obišli povređene u jučerašnjem napadu u kojem je osumnjičeni Salim El Kudri automobilom udario više pešaka, a potom nožem napao jednog prolaznika.

Pri dolasku u bolnicu, Matarela i Meloni prošli su pored okupljenih novinara i građana, koji su ih pozdravili aplauzom i povicima "Hvala, predsedniče" i "Bravo, Matarela". "U ovom slučaju, svi naši sugrađani sa posebnom pažnjom i zahvalnošću prate vaš rad", poručio je Matarela lekarima koji leče povređene, piše italijanski list Sole24Ore. Nešto ranije, aplauzom je pozdravljen i Luka Sinjoreli, jedan od muškaraca koji je pomogao da se savlada napadač. "Pokazao sam