Meloni otkazala posetu Kipru zbog događaja u Modeni, Matarela obilazi povređene

Premijerka Italije Đorđa Meloni otkazala je posetu Kipru zbog događaja u Modeni i očekuje se da će sa italijanskim predsednikom Serđom Matarelom danas otići u taj grad u kojem je vozač automobilom u subotu pregazio pešake vozeći brzinom od 100 kilometara na sat.

Dvema žrtvama amputirani su donji ekstremiteti, a jedna osoba je u životnoj opasnosti, prenosi portal RAI.it. Vozača, koji je pokušao da pobegne, zaustavili su prolaznici i zadržali dok nije stigla policija. On je uhapšen, a policija istražuje ovaj slučaj koji je izazvao užas u Italiji. Vozač Salim El Koudri, 31-godišnjak rođen u provinciji Bergamo, koji je povredio ukupno osmoro ljudi, od kojih četvoro teško, ima problema sa mentalnim zdravljem, preneli su danas