Od autsajdera do šampiona: Kako je Bugarska osvojila Evroviziju i postoji li recept za pobedu?

Još jedna Evrovizija je završena, a jubilarno 70. izdanje donelo je rezultat koji su mnogi ocenili kao istorijski - Bugarska je po prvi put u svojoj istoriji pobedila na Evroviziji.

Srbija je takmičenje završila na 17. mestu, što je ponovo otvorilo pitanje da li postoji jasna formula za evrovizijski uspeh ili je sve rezultat trenutka, nastupa i šireg evropskog konteksta. O tome su za Euronews Srbija govorili kompozitor Vladimir Graić, autor pobedničke pesme "Molitva" kojom je Srbija 2007. osvojila Evroviziju, i kantautor Aleksandar Čović (Aco Regina), autor pesme "Bistra voda", predstavnice BiH iz 2009. godine. Sagovornici su analizirali