Saobraćajna nesreća u Kirovljevoj ulici, jedna osoba teško povređena

Sinoć oko 23 časa u Kirovljevoj ulici se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrećene tri osobe, muškarci starosti 23 i 47 godina i žena starosti 50 godine.

Kako je Tanjugu rečeno u Hitnoj pomoći, jedna osoba je sa teškim traumatskim povredama prevezena u Urgentni centar. Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologija VMA. Tokom noći ekipe ove službe obavile su ukupno 104 intervencije, a za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti.