Sneg usred maja, zabeleo se Kopaonik

Sneg koji je na Kopaoniku slabim intenzitetom počeo da pada noćas u tri časa, do jutra je dostigao centimetar visine, a na ovoj planini je, usred maja, trenutna temperatura dva stepena, duva zapadni vetar brzinom od tri do osam metara sekundi, dok magla vidljivost smanjuje na 200 metara.

U Srbiji je danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, a na visokim planinama južne Srbije i sa snegom, dok je vetar umeren i jak severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), krajem dana se očekuje postepeni prestanak padavina.