Zvezda razočarala u Surdulici: Radnik uzeo bod crveno-belima

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su na gostovanju Radniku iz Surdulice, a duel bez rezultatskog značaja za šampiona Srbije doneo je domaćinu veliki bod u borbi za što bolji plasman pred kraj prvenstva.

Crveno-beli su u Surdulicu stigli već sa obezbeđenom devetom uzastopnom titulom i novom “duplom krunom”, pa je priliku dobio kombinovani sastav, dok kraj aut-linije nije bilo ni trenera Dejana Stankovića. Takav odnos snaga osetio se i na terenu, pošto Zvezda tokom prvog poluvremena nije uspevala da ozbiljnije ugrozi organizovanu odbranu domaćeg tima. Najaktivniji u uvodnom delu bio je Zarić, dok je Lučić propustio dobru priliku nakon kombinacije sa Duarteom. Sa