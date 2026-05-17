SZO proglasio međunarodno vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus proglasio je danas „međunarodnu vanrednu situaciju“ zbog epidemije ebole u ​​Kongu i Ugandi.

U Demokratskoj Republici Kongo, po podacima koji su objavljeni u subotu, zabeleženo je 336 sumnjivih slučajeva ebole i 87 smrtnih slučajeva za koje se pretpostavlja da su uzrokovani ovim opakim virusom. Dva slučaja prijavljena su i u Ugandi. Epicentar epidemije nalazi se u Ituriju, pokrajini na severoistoku Konga koja graniči s Ugandom i Južnim Sudanom. Ta je regija bogata zlatom i beleži intenzivne dnevne migracije stanovništva zbog rudarskih aktivnosti, što