Blagojević priznao kapitulaciju: „Nisam zadovoljan, ovo je naš maksimum u ovom trenutku!“

Crno-beli sve dalje od kvalifikacija za Ligu Evrope! Ekipa Partizana remizirala je sa ekipom Čukaričkog 0:0 u 36. kolu Superlige Srbije i time zakomplikovala svoju borbu za drugo mesto.

Nakon meča trener crno-belih Srđan Blagojević kratko je objasnio današnji kiks. „Nisam zadovoljan naravno, mislim da smo celu utakmicu dominirali. Najveći problem je što smo imali nekvalitetna rešenja u završnoj trećini. Fali nam da ili kvalitetnije šutnemo ili kvalitetnije rešenje. Momci su dali maksimum u ovom trenutku, ali to nije dovoljno za pobedu. Trebaju nam bolja rešenja u završnoj trećini, to traje već veliki broj utakmica. Ne mogu da kažem da se momci