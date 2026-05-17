Marsenić nakon plasmana na Svetsko prvenstvo: Ovo je kao kada sam osvojio Ligu šampiona!

Mnogo emocija nakon velikog rezultata! Kapiten rukometne reprezentacije Srbije Mijajlo Marsenić bio je presrećan posle plasmana Orlova na Svetsko prvenstvo nakon dramatičnog dvomeča sa Mađarskom.

Iskusni reprezentativac nije krio emocije posle velikog uspeha u Vespremu, a istakao je da mu ovaj rezultat znači koliko i najveći trofeji koje je osvajao u klupskoj karijeri. – Najsrećniji sam kapiten na svetu. Osvojio sam Ligu šampiona i Bundesligu, ali ovo stavljam u istu ravan. Verovali smo, ginuli za svaku loptu – rekao je Marsenić za „Mozzartsport“. Srbija je u finišu uspela da sačuva prednost iz prvog meča, a kapiten Orlova posebno je bio ponosan na mlađe