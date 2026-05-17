Studenti u blokadi iz Kragujevca usvojili Memorandum o Kosovu Metohiji

KRAGUJEVAC – Studenti okupljeni u Kragujevcu usvojili su „Memorandum o Kosovu i Metohiji“, dokument kojim su, kako navode, izrazili zajednički stav o značaju Kosova i Metohije za državni, istorijski i kulturni identitet Srbije.

U tekstu Memoranduma ističe se da su Kosovo i Metohija „neotuđivi i sastavni deo Republike Srbije“, uz ocenu da očuvanje ustavnog poretka na tom prostoru predstavlja „temelj opstanka srpske države i zalog pravednog mira u regionu“. Studenti navode da pitanje Kosova i Metohije prevazilazi političke i administrativne okvire, ističući njegov značaj za nacionalni identitet, kulturno nasleđe i istorijsko pamćenje srpskog naroda. U Memorandumu se posebno naglašava