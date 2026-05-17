Alijev posle sastanka sa Vučićem: Politički odnosi dve zemlje na visokom nivou

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev saopštio je danas da je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano da između dve zemlje postoje politički odnosi na visokom nivou, kao i dobre mogućnosti za produbljivanje saradnje u ekonomskoj, energetskoj, investicionoj, realizaciji zajedničkih projekata i drugim oblastima.

Ilhan Alijev, predsednik Azerbedžana. Foto: President.az, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Alijev je rekao da je sa Vučićem razgovarao i o značaju srpske avio-kompanije Er Srbija (Air Serbia) koja obavlja direktne letove na relaciji Beograd-Baku, odnosno koliko to doprinosi zbližavanju naroda i jačanju turističkog potencijala, saopštio je kabineta predsednika Azerbejdžana. Navodi se da su dvojica lidera izrazila zadovoljstvo o zvaničnoj poseti Alijeva Srbiji u