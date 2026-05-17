Epidomiolog Slavica Maris: Hantavirus nije novi kovid 19, kod nas se sporadično pojavi mišja groznica

Epidemiolog Slavica Maris izjavila je da realna opasnost od širenja andskog soja hantavirusa na opštu populaciju posle pojave zaraze ovim virusom na kruzeru "Hondijus" ne postoji, zato što je potreban bliži i dugotrajniji kontakt sa zaraženom osobom, a svi ljudi koji su bili na brodu stavljeni su pod zdravstveni nadzor.

Putnici sa kruzera „MV Hondius“, pogođeni hantavirusom, iskrcavaju se u luci Granadilja na Tenerifima, Kanarska ostrva, Španija Foto: Tanjug/ AP Photo/ Manu Fernandez "Za razliku od Severne i Južne Amerike, gde se javlja ovaj soj virusa, u Srbiji se sporadično pojavi soj koji se u narodu zove mišja groznica, ali koji poslednjih godina nije imao epidemijske razmere", rekla je Maris, načelnik Jedinice za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Gradskog zavoda za javno