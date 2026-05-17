Pakistan se nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je da se Pakistan nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD.

Teheran, Iran Foto: Tanjug/ AP Photo/ Vahid Salemi "Srećom, Iran veruje Pakistanu, kao i vlada SAD, a takođe i zemlje Zaliva. Zahvalan sam što su prihvatili naš poziv. Nadam se da će uskoro biti održana druga runda direktnih pregovora u Islamabadu", rekao je Šarif za nedeljnik Sandej tajms, prenosi Tasnim. Prema njegovoj oceni, mir nikada nije lako postići. "Potrebno je strpljenje, mudrost i sposobnost da se prevaziđu najteži izazovi. Nastavićemo da dajemo sve od