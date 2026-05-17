Pritvor do 30 dana vozaču automobila koji je kod Pravnog fakuleta u Beogradu naleteo na starijeg čoveka

Beogradski Viši sud odredio je pritvor do 30 dana vozaču automobila koji je 14. maja, ispred Pravnog fakuleta, tokom 16 minutne blokade, kolima naleteo na muškarca (90), saopšteno je danas u tom sudu.

Pravni fakultet. Foto: Nevena Cvijović Sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio je 16. maja pritvor za M.S. koji mu po tom rešenju može trajati najduže do 30 dana, rečeno je agenciji Beta u tom sudu. Pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, mogućnost ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog uznemiravanja javnosti. "Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od dana