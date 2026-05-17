Saobraćajna nesreća: Mladić poginuo, tri osobe povređene

Jedan mladić je poginuo, a tri osobe su povređene, kada je u subotu uveče putničko vozilo sletelo sa autoputa i prevrnulo se.

Saobraćajna nesreća dogodila se u selu Vrbovo, na desetak kilometara od Vladičinog Hana u pravcu Vranja. Na licu mesta stradao je D. S. (27), državljanin Švajcarske, rodom iz Vranja. U automobilu BMW bilo je još troje putnika. Jedan mladić je sa teškim povredama prebačen u UKC Niš, prenosi Blic. Pretpostavlja se da je usled mokrog kolovoza, kiše i neprilagođene brzine, došlo do saobraćajne nesreće.