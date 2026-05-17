Dronovi koji su napali nuklearku došli sa zapadne granice! Abu Dabi nije upro prstom u Iran, ima nekoliko teorija o tome ko je izvršio napad

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da su se u nedelju sistemi protivvazdušne odbrane uspešno suočili sa tri bespilotne letelice koje su ušle u vazdušni prostor zemlje iz pravca zapadne granice.

Prema zvaničnim informacijama, dve letelice su uspešno presretnute i uništene, dok je treća pogodila električni generator koji se nalazi izvan unutrašnjeg kruga nuklearne elektrane Baraka u regionu Al Dafra. Ovaj udar je izazvao požar na generatoru, ali nadležne službe naglašavaju da incident nije imao nikakav uticaj na nuklearnu bezbednost samog postrojenja. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je ubrzo nakon incidenta da je nivo radijacije u okolini