"Gospodina sa pištaljkom ne mogu da komentarišem..." Bura u srpskom fudbalu: Čuveni trener posle preokreta izgubio važan meč u borbi za opstanak, pa se oglasio!

TSC je u Bačkoj Topoli izgubio meč od Radničkog iz Niša rezultatom 2:1, iako je na poluvremenu imao prednost od 1:0.

Po završetku utakmice, trener TSC-a, čuveni Tomislav Sivić, imao je šta da kaže. On je izazvao novu buru u srpskom fudbalu i to - komentarom na račun sudije Lazara Lukića. - Prvi deo meča, naša kontrola, gde je trebalo da damo još koji gol. U drugom delu su oni izašli bolje, nismo osvojili nijednu drugu loptu, nismo uspeli da smirimo pas. Plaćamo cenu nekih stvari, padamo fizički, nemamo odgovor. Sve se skupilo. Gospodina sa pištaljkom ne mogu da komentarišem -