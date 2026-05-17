Odjekuju eksplozije u centru Moskve, ima mrtvih i ranjenih! Pogođen veliki broj stambenih zgrada, u toku je najžešći udar Ukrajine na rusku prestonicu! (video)

Veliki napad dronovima bio je usmeren na Moskovsku oblast tokom noći između 16. i 17. maja, pri čemu su najmanje tri osobe poginule, a stambene zgrade oštećene, saopštili su ruski zvaničnici i lokalni izvori.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da protivvazdušna odbrana odbija napad još od večeri 16. maja, a akcije su nastavljene i u ranim jutarnjim satima 17. maja. Do oko 3:30 sati po lokalnom vremenu, ruske vlasti tvrdile su da je oboreno najmanje 73 drona, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i dalje presretali dolazeće ciljeve. Snimci koji kruže društvenim mrežama nakon 3 sata ujutru navodno prikazuju bljeskove na nebu i požare na više lokacija.