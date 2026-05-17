Region gori zbog čuvenog Hrvata! Selektor Severne Makedonije priznao: Biće nam svima mnogo teže!

Selektor Severne Makedonije i trener skopskog Alakaloida Kiril Lazarov ocenio je da je dolazak hrvatskog trenera Lina Červara u bitoljski Eurofarm Pelister dobro za makedonski rukomet. "Dolazak Lina Červara je dobar za makedonski rukomet.

Odličan izbor. Tamo će se raditi kvalitetno. Červar je moj učitelj, još uvek smo u komunikaciji, čestitao sam mu. Ako sada ima kvalitet, mislim da ćemo njegovim dolaskom dodatno podići nivo u sportu, a sa tim i u rukometu", rekao je Lazarov za Televiziju Telma. Prema njegovim rečima, kao što je Čevar odličan i treneri makedonskih klubova će pored njega morati da budu budu još bolji. "Biće mi teže protiv njega. On je iskusniji, bolji, mnogo je osvajao. Učili smo