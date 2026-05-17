Ruski dronovi napali Dnjepar: Ima mrtvih i ranjenih, u gradu izbilo više požara

Kurir pre 8 sati  |  Agencije
Ruski dronovi napali Dnjepar: Ima mrtvih i ranjenih, u gradu izbilo više požara

Nekoliko požara izbilo je u gradu Dnjepru posle napada ruskih bespilotnih letelica, saopštio je večeras šef Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Aleksandar Ganža. "Neprijatelj napada Dnjepar.

Izbilo je nekoliko požara", naveo je on na Telegramu i pozvao stanovnike da ostanu na bezbednim mestima i da poštuju uputstva nadležnih službi do ukidanja vanrednih mera, prenosi Ukrinform. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo ranije je upozorilo na kretanje grupe bespilotnih letelica ka Dnjepru iz pravca jugoistoka. Agencija podseća da su ruske snage tokom dana izvele više od 70 napada na Dnjepropetrovsku oblast, u kojima je jedna osoba poginula, a devet je povređeno,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Tri osobe poginule u napadima dronovima u Moskovskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Tri osobe poginule u napadima dronovima u Moskovskoj oblasti

RTV pre 21 minuta
Udar dronova na Rusiju, više od sto na Moskvu, ima mrtvih i ranjenih; Zelenski: Priprema se nova razmena zarobljenika

Udar dronova na Rusiju, više od sto na Moskvu, ima mrtvih i ranjenih; Zelenski: Priprema se nova razmena zarobljenika

RTS pre 1 minut
Troje poginulih u napadima dronova na Moskovsku oblast

Troje poginulih u napadima dronova na Moskovsku oblast

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

požarRat u Ukrajinidronovi

Svet, najnovije vesti »

Pakistan se nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD

Pakistan se nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD

Insajder pre 25 minuta
Potraga za vozačem koji je pregazio devojku (22). Udario je na pešačkom prelazu, pa pobegao, stradala na licu mesta, Zagreb na…

Potraga za vozačem koji je pregazio devojku (22). Udario je na pešačkom prelazu, pa pobegao, stradala na licu mesta, Zagreb na nogama

Blic pre 0 minuta
SZO proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi

SZO proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi

RTV pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA: Tri osobe poginule u napadima dronovima u Moskovskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Tri osobe poginule u napadima dronovima u Moskovskoj oblasti

RTV pre 21 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp objavio video na kojem navodno naređuje napad razarača na avion Irana

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp objavio video na kojem navodno naređuje napad razarača na avion Irana

RTV pre 11 minuta