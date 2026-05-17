Ruski dronovi napali Dnjepar: Ima mrtvih i ranjenih, u gradu izbilo više požara

Nekoliko požara izbilo je u gradu Dnjepru posle napada ruskih bespilotnih letelica, saopštio je večeras šef Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Aleksandar Ganža. "Neprijatelj napada Dnjepar.

Izbilo je nekoliko požara", naveo je on na Telegramu i pozvao stanovnike da ostanu na bezbednim mestima i da poštuju uputstva nadležnih službi do ukidanja vanrednih mera, prenosi Ukrinform. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo ranije je upozorilo na kretanje grupe bespilotnih letelica ka Dnjepru iz pravca jugoistoka. Agencija podseća da su ruske snage tokom dana izvele više od 70 napada na Dnjepropetrovsku oblast, u kojima je jedna osoba poginula, a devet je povređeno,