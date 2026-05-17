Vanja Ilić poručio: Zaslužili smo plasman na SP, nek se raduje Srbija!

"Fenomenalan osećaj! Zaslužili smo plasman, jer smo se borili i ginuli za svaku loptu, igrali smo neverovatno od početka do kraja.

Neka se raduje Srbija!", rekao je Ilić, koji je sa devet golova bio najefikasniji u revanšu baraža, preneo je Rukometni savez Srbije (RSS). Rukometaši Srbije plasirali su se na Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u Nemačkoj, uprkos porazu u revanšu baraža u Vespremu od selekcije Mađarske sa 30:31 (17:17). Srbija je u prvom meču u Nišu slavila sa 31:29 i ukupnim rezultatom 61:60 izborila plasman na šestu planetarnu smotru. Pivotmen selekcije Srbije