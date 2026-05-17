Ona je osumnjičena za pomaganje u ubistvu Nešovića na Senjaku: Tužilaštvo ulaže oštru žalbu na novu odluku suda

Više javno tužilaštvo u Beogradu uložiće žalbu na odluku sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojom je Danki V., koja je osumnjičena da je pomagala u ubistvu Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, određena mera zabrane napuštanja stana, a ne pritvor kako je tužilaštvo predložilo.

Podsetimo, ubistvo Nešovića se dogodilo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27". Policija i dalje traga za telom Nešovića. Jutros je akcija nastavljena kod Jarkovačkog jezera nedaleko od Inđije. Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i