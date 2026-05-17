"Ovo je istorijska sezona, sada da se spremamo za Evropu": Tanjga doveo Vojvodinu gde nije bila 17 godina

Fudbaleri Vojvodine završili su Superligu na drugom mestu tabele i ostvarili najviši plasman u Superligi još od 2009, kada su bili vicešampionui iza Partizana, a ispred trećeplasirane Zvezde.

U nedelju uveče, Novosađani su pobedom protiv OFK Beograda obezbedili sigurnih "plus 3" u odnosu na Partizan kolo pre kraj i tim iz Humske ne može da ih ugrozi jer je "Stara dama" kao drugoplasirana ušla u plej-of. To znači da će Vojvodina definitivno ovog leta igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 1. kola. Ime protivnika (među kojima bi mogao da bude i Hajduk Split) saznaće na žrebu 16. juna, prvu utakmicu u Evropi igraće 9. jula, a revanš 16. jula. "Pobedili