Ovo je značenje reči "Bangaranga": Moćna poruka Bugarke zaludela Evropu, a zvuči smešno

Nikad napetije finale Evrovizije 2026 donelo je pobedu Bugarskoj i numeri "Bangaranga", a harizmatična Dara, pravog imena Darina Nikolajeva Jotova, nije mogla sa sakrije sreću nakon što je usledilo proglašenje pobednika.

Iako je važila za jednog od favorita, glasanje žirija, ali i glasovi publike biti su nepredvidivi, te je bilo neizvesno do samog kraja. Pesma govori o oslobađanju od društvenih kalupa i prihvatanju svih svojih delova. Dara u tekstu sebe opisuje kroz ekstreme - istovremeno kao "anđela, demona, liderku i psihopatu bez razloga". Izraz potiče od jamajčanske reči "Bangarang". U originalnom jamajčanskom patoisa jeziku ona označava nered, haos, pobunu ili ulični bunt.